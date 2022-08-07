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1 час назад

В России установили временные квоты на вывоз серы

Lenta.ruиещё 1

Правительство России установило временные квоты на вывоз серы, необходимой для производства минеральных удобрений. Об этом стало известно в воскресенье, 7 августа, из сообщения, опубликованного на сайте кабмина.

В России установили временные квоты на вывоз серы
Фото: ТАССТАСС

«Квота составит 1,1 миллиона тонн. МинпМинпромторгу поручено утвердить порядок расчета объемов нетарифной квоты (совместно с Минэнерго), а также план поставок и приобретения серы на 2022 год», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ограничения на экспорт серы будут действовать с 10 августа по 31 декабря 2022 года.

В правительстве добавили, что принятое решение поможет обеспечить сырьем производителей минеральных удобрений в объеме, необходимом для внутреннего рынка.

Ранее сообщалось, что российское правительство ввело временный запрет на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и тростникового сахара-сырца в третьи страны. Ограничения по зерну действовали до 30 июня, ограничения по сахару действуют до 31 августа. Вместе с тем поставлять за пределы России зерно и сахар было разрешено для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок.

Рынки,ЕАЭС,Минпромторг,Правительство РФ,
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