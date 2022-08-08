Рубль укрепился к доллару и евро

На открытии торгов в понедельник российская валюта демонстрирует укрепление позиций. Курс доллара опускается на 13 копеек, до 60,5 рубля, курс евро – на 6 копеек, до 61,5 рубля, следует из данных Московской биржи.

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В пятницу вечером российская валюта немного просела, но поднялась в цене по итогам недели. Так, курс доллар поднялся до 60,58 рубля, евро - до 61,54 рубля. По итогам рабочей недели доллар растерял 1,04 рубля, евро - 93 копейки.

Ранее глава Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов заявил агентству «Прайм», что юань - наиболее привлекательная альтернатива доллару для россиян. В последнее время торги китайской валютой на Мосбирже вышли на рекордные показатели. Эксперт обратил внимание на то, что в какой-то момент их объем сумел превысить уровень по паре евро-рубль.