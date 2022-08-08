Бензин Аи-92 на бирже резко подешевел

Биржевая цена на бензин марки "Регуляр-92" в европейской части России по итогам торгов в понедельник снизилась более чем на 3%, а бензин марки "Премиум-95" подешевел более чем на 4%. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

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Цена бензина Аи-92 снизилась за день на 3,4%, до 46,19 тыс. рублей за тонну. Бензин Аи-95 подешевел на 4,25%, до 51,857 тыс. рублей за тонну. Летнее дизельное топливо уменьшилось в цене на 1,45%, до 56,91 тыс. рублей за тонну.

Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) снизилась на 8,7%, до 12,02 тыс. рублей за тонну, а на Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, цена этого вида топлива упала на 11,9%, до 9,04 тыс. рублей за тонну.