Bloomberg: Южная Европа тайно закупает российскую нефть

Страны Южной Европы тайно закупают российскую нефть, тем самым укрепляя спрос на углеводороды из РФ при одновременном падении закупок в государствах Северной Европы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные о движении танкеров.
В частности, по данным агентства, скрытые закупки российской нефти проводят Италия, Испания, Греция, Болгария и Румыния. Помимо стран Южной Европы импорт топлива из РФ также увеличила Турция, добавили в Bloomberg.
При этом в агентстве считают, что рост спроса на российскую нефть в ЕС увеличивает риск нарушения санкционного режима против РФ.
«Некоторые из этих грузов идентифицируются как нероссийские, несмотря на то, что они добыты и отправлены из портов РФ. Это показывает, насколько сложно будет контролировать санкции, касающиеся закупок сырой нефти из РФ, когда они вступят в силу в декабре», — отмечается в статье.
По подсчетам Bloomberg, общий объем поставок топлива достиг уровня в 1,38 миллионов баррелей в сутки. Данный показатель стал самым большим за последние пять недель, но все же не превысил значения в 1,85 миллионов баррелей в сутки, которое было до начала Россией спецоперации на Украине.