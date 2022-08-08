Bloomberg: Южная Европа тайно закупает российскую нефть

Страны Южной Европы тайно закупают российскую нефть, тем самым укрепляя спрос на углеводороды из РФ при одновременном падении закупок в государствах Северной Европы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные о движении танкеров.

В частности, по данным агентства, скрытые закупки российской нефти проводят Италия, Испания, Греция, Болгария и Румыния. Помимо стран Южной Европы импорт топлива из РФ также увеличила Турция, добавили в Bloomberg.

При этом в агентстве считают, что рост спроса на российскую нефть в ЕС увеличивает риск нарушения санкционного режима против РФ.

«Некоторые из этих грузов идентифицируются как нероссийские, несмотря на то, что они добыты и отправлены из портов РФ. Это показывает, насколько сложно будет контролировать санкции, касающиеся закупок сырой нефти из РФ, когда они вступят в силу в декабре», — отмечается в статье.