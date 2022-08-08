В Киеве прокомментировали отказ заказчика в Ливане от зерна из Одессы

Украинская сторона заявила о том, что заказчик в Ливане отказался от зерна с сухогруза Razoni из-за просрочки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на социальные сети дипломатического представительства Украины в Ливане.

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«Окончательный покупатель в Ливане отказался от груза в связи с просрочкой условий доставки», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что теперь грузоперевозчик ищет новых покупателей, в том числе и за пределами Ливана.

Сухогруз Razoni перевозил на борту 26 тысяч тонн кукурузы. Ранее сообщалось, что он изменил маршрут и, вероятно, ждал указаний по поводу нового места назначения.