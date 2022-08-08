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35 минут назад

В Киеве прокомментировали отказ заказчика в Ливане от зерна из Одессы

Елена Прошина

Украинская сторона заявила о том, что заказчик в Ливане отказался от зерна с сухогруза Razoni из-за просрочки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на социальные сети дипломатического представительства Украины в Ливане.

В Киеве прокомментировали отказ заказчика в Ливане от зерна из Одессы
Фото: ReutersReuters

«Окончательный покупатель в Ливане отказался от груза в связи с просрочкой условий доставки», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что теперь грузоперевозчик ищет новых покупателей, в том числе и за пределами Ливана.

Сухогруз Razoni перевозил на борту 26 тысяч тонн кукурузы. Ранее сообщалось, что он изменил маршрут и, вероятно, ждал указаний по поводу нового места назначения.

Напомним, что вывоз зерна из украинских портов проходит в рамках «зерновой сделки» которая была подписана 22 июля представителями России, Украины, Турции и ООН.

Рынки,ООН,
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