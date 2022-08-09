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55 минут назад

Аналитик спрогнозировал ослабление рубля осенью

News.ru

Руководитель направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс Кредит» Роман Чечушков заявил, что существует вероятность осеннего ослабления рубля до диапазона 66–72 за доллар. Это произойдет, если возобновятся государственные валютные интервенции, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Аналитик спрогнозировал срок ослабления рубля
Фото:  Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналитик подчеркнул, что важным фактором для снижения курса рубля к доллару является разнонаправленная политика ФРС США и Банка России. По его словам, в США доллар укрепляется к другим валютам из-за рецессии и повышения ставки. В России же, напротив, власти стараются снизить ставку для ослабления рубля, что поспособствует лучшей наполняемости бюджета.

Свой вклад в ослабление курса рубля к доллару внесли и итоги заседания ФРС США. 27 июля состоялось повторное повышение базовой процентной ставки на 75 базисных пунктов — до 2,5 процента годовых, — напомнил Чечушков.

Он уточнил, что в США планируют еще повысить ставку. В свою очередь российский Центробанк не исключает дальнейшего ее снижения.

При этом Чечушков считает, что осенью доллар может стоить и от 58 до 64 рублей. Такое возможно при слабом возобновлении импорта в условиях сохранения ограничений на движение капитала и низком спросе на валюту.

Ранее инвестиционный стратег «Алор Брокер» Павел Веревкин заявил, что российские власти намереваются запустить новую версию бюджетного правила с целью девальвации, чтобы поддержать экспортёров и наполнить бюджет. Их усилия способны ослабить нацвалюту в среднесрочной перспективе до диапазона 60–64,5 рубля за доллар, добавил Веревкин.

Рынки,Алор Плюс,Банк России,КБ "Ренессанс Кредит",ФРС,
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