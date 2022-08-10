Обозреватель Ричард Милн в статье для Financial Times рассказал, что энергетический кризис в Норвегии окажет крайне негативное воздействие на экономику европейских стран, практически «добьет» ее.

Отмечается, что Норвегия обладает залежами природной нефти и газа. Кроме того, правительство построило четыре мощные гидроэлектростанции, которые позволяют не только обеспечить собственные потребности в энергии, но и экспортировать ее.

В 2022 году экспорт электроэнергии существенно сократился, подчеркнул автор. Это обусловлено сильнейшей засухой в стране, в результате которой запасы воды в резервуарах оказались на чрезвычайно низком уровне. Власти Норвегии предупредили об ограничении поставок до того времени, когда они заполнятся.