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33 минуты назад

Названа страна, которая «добьет» лишившийся российского газа Евросоюз и Британию

Илья Родин

Обозреватель Ричард Милн в статье для Financial Times рассказал, что энергетический кризис в Норвегии окажет крайне негативное воздействие на экономику европейских стран, практически «добьет» ее.

Отмечается, что Норвегия обладает залежами природной нефти и газа. Кроме того, правительство построило четыре мощные гидроэлектростанции, которые позволяют не только обеспечить собственные потребности в энергии, но и экспортировать ее.

Немцев предупредили о шокирующих ценах на газ

В 2022 году экспорт электроэнергии существенно сократился, подчеркнул автор. Это обусловлено сильнейшей засухой в стране, в результате которой запасы воды в резервуарах оказались на чрезвычайно низком уровне. Власти Норвегии предупредили об ограничении поставок до того времени, когда они заполнятся.

По мнению Милна, невозможность покупки норвежской электроэнергии ударит по экономике Великобритании, Голландии и ФРГ, которые «импортировали значительное количество электроэнергии из Норвегии по кабелям». Зимний период будет сложным для них и для Европы в целом.

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