Цены на нефть снизились на резком росте запасов в США

Мировые цены на нефть в четверг утром несколько снижаются на новостях о достижении запасов этого сырья в США рекорда года, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 7.51 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,38%, до 97,03 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI – на 0,41%, до 91,55 доллара, передает РИА «Новости».

Понижательным фактором для рынка остаётся вчерашняя статистика из США. Коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 5 августа, выросли на 5,5 млн баррелей, или на 1,3%, до 432 млн баррелей, хотя аналитики почти не ожидали роста запасов, которые теперь, таким образом, достигли самого высокого уровня в этом году.