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57 минут назад

Цены на нефть снизились на резком росте запасов в США

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Мировые цены на нефть в четверг утром несколько снижаются на новостях о достижении запасов этого сырья в США рекорда года, свидетельствуют данные торгов.

Цены на нефть снизились на резком росте запасов в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По состоянию на 7.51 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,38%, до 97,03 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI – на 0,41%, до 91,55 доллара, передает РИА «Новости».

Понижательным фактором для рынка остаётся вчерашняя статистика из США. Коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 5 августа, выросли на 5,5 млн баррелей, или на 1,3%, до 432 млн баррелей, хотя аналитики почти не ожидали роста запасов, которые теперь, таким образом, достигли самого высокого уровня в этом году.

Рынки также продолжают оценивают факторы, указывающие на увеличение предложения черного золота. Так, например, компания «Транснефть» приступила к возобновлению прокачки нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» через Украину в направлении Венгрии и Словакии.

Рынки,Транснефть,
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