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5 часов назад

В Transpetro заявили о возобновлении поставок нефти по «Дружбе» в Чехию вечером 12 августа

RT на русскомиещё 23

Словацкая фирма-оператор Transpetrol заявила, что поставки нефти в Чехию по южной ветке трубопровода «Дружба», прерванные 4 августа, возобновятся 12 августа в 21:00 мск.

В Transpetro заявили о возобновлении поставок нефти по «Дружбе» в Чехию вечером 12 августа
Фото: RT на русскомRT на русском

«Прокачка нефти в Чехию по южной ветке трубопровода «Дружба» возобновится в пятницу в 18:00 по Гринвичу (21:00 мск)», — цитирует заявление компании РИА Новости.

Ранее стало известно, что «Транснефть» приступила к возобновлению прокачки нефти по южной ветке «Дружбы».

9 августа сообщалось о приостановке транзита в связи с невозможностью России провести оплату из-за введённых санкций.

Позднее венгерская MOL и компания Slovnaft оплатили транзитные сборы за транспортировку нефти. С этим решением согласилась и российская сторона.

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