Впервые с начала августа курс евро превысил 63 рубля. Об этом сообщает «Лента.ру».

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Во время торгов европейская валюта выросла на 0.41% и её курс стал равен 63.01 рубля. Однако позже курс немного упал, и рост замедлился. На момент публикации курс евро составляет 62,61 рубля.

Ранее российский Центробанк заявил, что будет бороться с операциями в долларах и евро, так как блокировка российских активов и операционные ограничения на проведение расчетов в зарубежной валюте создают риски для россиян. Для этого в Центральном банке решили принять комплекс мер, призванных затруднить операции в долларах и евро для российских физических и юридических лиц.