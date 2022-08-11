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1 час назад

Курс евро превысил 63 рубля

Елена Прошина

Впервые с начала августа курс евро превысил 63 рубля. Об этом сообщает «Лента.ру».

Курс евро превысил 63 рубля
Фото: ТАССТАСС

Во время торгов европейская валюта выросла на 0.41% и её курс стал равен 63.01 рубля. Однако позже курс немного упал, и рост замедлился. На момент публикации курс евро составляет 62,61 рубля.

Ранее российский Центробанк заявил, что будет бороться с операциями в долларах и евро, так как блокировка российских активов и операционные ограничения на проведение расчетов в зарубежной валюте создают риски для россиян. Для этого в Центральном банке решили принять комплекс мер, призванных затруднить операции в долларах и евро для российских физических и юридических лиц.

Напомним, что ранее эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин допустил возможность обвала рубля в случае снижения спроса на энергоносители.

Рынки,Дмитрий Бабин,
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