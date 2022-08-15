В Германии предложили «назло Путину» запустить «Северный поток — 2»

Берлину необходимо запустить «Северный поток — 2», чтобы «выбить из рук Путина его главный козырь». С таким призывом выступил немецкий журналист Николаус Блом в своей статье для газеты Der Spiegel.
Он отметил, что у властей Германии есть два варианты: довести страну до критической ситуации и запустить «Северный поток — 2» или сделать это прямо сейчас и избежать всех проблем. Блом уверен, что запуск газопровода позволит снизить социальное давление внутри страны, связанное со счетами за тепло и электричество и ростом цен на продукты, а также не допустит зависимости энергетического комплекса ФРГ от «Северного потока — 1».
Но самое важное, по мнению журналиста, то, что это «ударит» по президенту России Владимиру Путину, нарушит его «планы» и лишит главного козыря — «газового шантажа».
Ранее вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что Берлин покончил с зависимостью от дешевого российского газа и больше к ней не вернется. По его словам, власти ФРГ планируют справляться с отказом от топлива из РФ с помощью господдержки компаний за счет госбюджета и введения дополнительного коммунального сбора на отопление.