В Германии предложили «назло Путину» запустить «Северный поток — 2»

Берлину необходимо запустить «Северный поток — 2», чтобы «выбить из рук Путина его главный козырь». С таким призывом выступил немецкий журналист Николаус Блом в своей статье для газеты Der Spiegel.

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Он отметил, что у властей Германии есть два варианты: довести страну до критической ситуации и запустить «Северный поток — 2» или сделать это прямо сейчас и избежать всех проблем. Блом уверен, что запуск газопровода позволит снизить социальное давление внутри страны, связанное со счетами за тепло и электричество и ростом цен на продукты, а также не допустит зависимости энергетического комплекса ФРГ от «Северного потока — 1».

Но самое важное, по мнению журналиста, то, что это «ударит» по президенту России Владимиру Путину, нарушит его «планы» и лишит главного козыря — «газового шантажа».