Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
47 минут назад

В Германии предложили «назло Путину» запустить «Северный поток — 2»

Елена Прошина

Берлину необходимо запустить «Северный поток — 2», чтобы «выбить из рук Путина его главный козырь». С таким призывом выступил немецкий журналист Николаус Блом в своей статье для газеты Der Spiegel.

В Германии предложили «назло Путину» запустить «Северный поток — 2»
Фото: ReutersReuters

Он отметил, что у властей Германии есть два варианты: довести страну до критической ситуации и запустить «Северный поток — 2» или сделать это прямо сейчас и избежать всех проблем. Блом уверен, что запуск газопровода позволит снизить социальное давление внутри страны, связанное со счетами за тепло и электричество и ростом цен на продукты, а также не допустит зависимости энергетического комплекса ФРГ от «Северного потока — 1».

Но самое важное, по мнению журналиста, то, что это «ударит» по президенту России Владимиру Путину, нарушит его «планы» и лишит главного козыря — «газового шантажа».

Ранее вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что Берлин покончил с зависимостью от дешевого российского газа и больше к ней не вернется. По его словам, власти ФРГ планируют справляться с отказом от топлива из РФ с помощью господдержки компаний за счет госбюджета и введения дополнительного коммунального сбора на отопление.

Рынки,Роберт Хабек,Владимир Путин,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители