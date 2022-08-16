Российские власти прокомментировали разбор самолетов на запчасти

«Это мировая практика для того, чтобы обеспечить ритмичность обслуживания и эксплуатации самолетов: пока запчасть приходит, если есть возможность использовать — не хочу слово каннибализм, — но с другого летательного аппарата, для того чтобы обеспечить выполнение оперативно рейсов, то такая практика всегда имела место быть», — прокомментировал ситуацию представитель власти.