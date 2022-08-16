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55 минут назад

Первое судно с украинским маслом отправилось из Клайпеды

Елена Прошина

Пресс-служба компании-перевозчика Bega заявила, что на прошлой неделе танкер с 15 тысячами тонн украинского подсолнечного масла вышел из литовского порта Клайпеды. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Первое судно с украинским маслом отправилось из Клайпеды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Клайпедской компании по перевозке морских грузов Bega на прошлой неделе погрузили 15 тысяч тонн украинского подсолнечного масла. Это одна из крупнейших партий украинских грузов, которые по морю перевозили из Клайпедского порта», – заявили представители Bega.

Глава компании Алоизас Кузмарскис добавил, что ранее украинские кукуруза, зерно и масло уже отправлялась из терминалов Bega вместе с литовскими грузами или меньшими партиями. Кроме того, уточняется, что продукция из Украины поступает в Клайпеду с железнодорожным и автомобильным транспортом ещё с весны. «Особенность этого танкера в том, что на нем был перевезен первый большой самостоятельный груз экспортного украинского масла», – подчеркнул он.

Ранее в Сирию прибыл первый сухогруз с украинским зерном Razoni.

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