Первое судно с украинским маслом отправилось из Клайпеды

«В Клайпедской компании по перевозке морских грузов Bega на прошлой неделе погрузили 15 тысяч тонн украинского подсолнечного масла. Это одна из крупнейших партий украинских грузов, которые по морю перевозили из Клайпедского порта», – заявили представители Bega.

Глава компании Алоизас Кузмарскис добавил, что ранее украинские кукуруза, зерно и масло уже отправлялась из терминалов Bega вместе с литовскими грузами или меньшими партиями. Кроме того, уточняется, что продукция из Украины поступает в Клайпеду с железнодорожным и автомобильным транспортом ещё с весны. «Особенность этого танкера в том, что на нем был перевезен первый большой самостоятельный груз экспортного украинского масла», – подчеркнул он.