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1 час назад

Впервые с 18 февраля цена нефти Brent опустилась ниже $92

Елена Прошина

По данным биржи ICE, цена нефти Brent опустилась ниже $92 за баррель впервые с 18 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

Впервые с 18 февраля цена нефти Brent опустилась ниже $92
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным торгов, Brent теряла 3,34%, опускаясь до $91,92 за баррель. Позже цена нефти замедлила снижение и расположилась на уровне $91,98 за баррель. При этом фьючерс на нефть WTI дешевел на 3,56% - до $85,69 за баррель.

В понедельник мировые цены на нефть снижались более чем на 1%. В связи с этим инвесторы озвучили ряд причин для падения цен – как со стороны спроса, так и со стороны предложения.

«Возобновившиеся коронавирусные ограничения в Китае оказывают давление на спрос на фоне опасений по поводу рецессии, в то время как опасения по поводу предложения ослабли», – заявила основательница консалтинговой компании Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари.

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