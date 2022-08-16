Впервые с 18 февраля цена нефти Brent опустилась ниже $92

По данным биржи ICE, цена нефти Brent опустилась ниже $92 за баррель впервые с 18 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

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По данным торгов, Brent теряла 3,34%, опускаясь до $91,92 за баррель. Позже цена нефти замедлила снижение и расположилась на уровне $91,98 за баррель. При этом фьючерс на нефть WTI дешевел на 3,56% - до $85,69 за баррель.

В понедельник мировые цены на нефть снижались более чем на 1%. В связи с этим инвесторы озвучили ряд причин для падения цен – как со стороны спроса, так и со стороны предложения.