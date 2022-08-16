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2 часа назад

Bloomberg: Швеция вернулась к использованию мазута из-за цен на газ

Елена Прошина

Шведский энергетический оператор Uniper SE начал регулярно использовать резервную электростанцию в городе Карлсхамн, работающую на мазуте. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на представителя компании Торнбьерна Ларссона.

Bloomberg: Швеция вернулась к использованию мазута из-за цен на газ
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Московской областипресс-служба ГУ МЧС по Московской области

По его словам, станция работает с утра до ночи уже около недели. Она вырабатывает 200-300 мегаватт электроэнергии при максимальной мощности в 662 мегаватт. При этом станция сжигает до 50-70 тонн мазута в час.

Ларссон подчеркнул, что решение о возобновлении ее работы приняли в связи с рекордным ростом цен на природный газ в Европе. Кроме того в Швеции наблюдается недостаточная выработка электричества ветрогенерирующими мощностями.

В Bloomberg отметили, что электростанция находится на юге страны, требующем больше мощностей, чем в других частях государствах. Ее используют только в случаях приостановки производства и необычно высокого спроса.

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