Bloomberg: Швеция вернулась к использованию мазута из-за цен на газ

Шведский энергетический оператор Uniper SE начал регулярно использовать резервную электростанцию в городе Карлсхамн, работающую на мазуте. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на представителя компании Торнбьерна Ларссона.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Московской области пресс-служба ГУ МЧС по Московской области

По его словам, станция работает с утра до ночи уже около недели. Она вырабатывает 200-300 мегаватт электроэнергии при максимальной мощности в 662 мегаватт. При этом станция сжигает до 50-70 тонн мазута в час.

Ларссон подчеркнул, что решение о возобновлении ее работы приняли в связи с рекордным ростом цен на природный газ в Европе. Кроме того в Швеции наблюдается недостаточная выработка электричества ветрогенерирующими мощностями.