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59 минут назад

Генсек ОПЕК предрек энергетический кризис зимой

Елена Прошина

Крупная мировая рецессия вряд ли наступит в ближайшем будущем, но зимой может возникнуть энергетический кризис. Соответствующее заявление в интервью Bloomberg сделал генсек ОПЕК и представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс.

Генсек ОПЕК предрек энергетический кризис зимой
Фото: ТАССТАСС

По его мнению, говорить о крупной глобальной рецессии пока рано. При этом признаки наступления ближайшей зимой энергокризиса все же существуют, отметил аль-Гайс. В частности, он указал на стремительно выросшую коммуналку в странах Европы.

Также в качестве причин возникновения кризиса генсек ОПЕК указал недофинансирование мировой нефтяной промышленности не только в разработке новых месторождений, но и строительстве перерабатывающих заводов и другой инфраструктуры.

По его словам, смягчить энергокризис зимой удастся с помощью увеличения инвестиций и усиленной работы над энергопереходом. Кроме того странам необходимы технологии, которые позволят провести «декарбонизацию» ископаемого топлива, добавил аль-Гайс.

При этом генсек ОПЕК уверен, что мир никогда не сможет полностью отказаться от нефти.

Рынки,ОПЕК,
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