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1 час назад

Турция приступила к разведке газа на месторождении в Средиземном море

ТАСС

Глава Минэнерго Турции Фатих Донмез сообщил в среду, что буровое судно Abdulhamid Han приступило к разведочным работам в Средиземном море.

Турция приступила к разведке газа на месторождении в Средиземном море
Фото: ReutersReuters

"Наше судно Abdulhamid Han приступило к зондажным работам на месторождении "Йорюклер-1", - написал министр в Twitter.

Новое турецкое буровое судно 9 августа вышло в море из средиземноморского порта Мерсин. Оно будет будет вести разработку газа в 55 км от побережья Антальи. 238-метровый Abdulhamid Han стал четвертым турецким буровым судном. Оно способно проводить зондажные работы на глубину свыше 12 км, оснащено самым современным оборудованием. Экипаж судна насчитывает порядка 200 человек.

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