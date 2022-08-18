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1 час назад

Экономист Беляев не исключил колебаний курса доллара из-за внешних факторов

RT на русском

Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT данные торгов, согласно которым курс доллара на Московской бирже упал ниже 60 рублей впервые с 3 августа.

Экономист допустил колебания курса доллара из-за внешних факторов
Фото: ТАССТАСС

«Мы не видим никаких серьёзных перемен, которые ожидают экономику России или США. Всё в более менее таком устоявшемся порядке существует. Российская экономика ищет пути преодоления санкционной ситуации и адаптации к ней. США озабочены тем, чтобы купировать кризисные явления», — пояснил Беляев.

По его словам, если курс установился в районе 60 рублей за доллар, значит, как заявил специалист, можно предвидеть, что это на какой-то определённый период времени, как минимум месяц.

При этом экономист добавил, что не исключены колебания курса в пределах двух рублей.

«Под влиянием того, что внешние факторы влияют на курс, отклоняя его от базовых значений, и то, что ЦБ ушёл от регулирования рубля, — вот это определяет то, что колебания будут размашистыми — плюс-минус два рубля вокруг значения 60 рублей за доллар», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что курс доллара на Московской бирже упал ниже 60 рублей впервые с 3 августа.

По данным на 12:40 мск, курс доллара снижался на 85 копеек, до 59,9 рубля, что является минимумом с 3 августа.

При этом курс евро снижался на 1 рубль, до 60,67 рубля.

Рынки,Михаил Беляев,Московская биржа,
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