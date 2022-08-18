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39 минут назад

Barclays возобновил торговлю российскими облигациями

Лера Букина

Британский Barclays заявил, что британские и европейские банки действительно вновь приступили к торговле российскими облигациями вслед за американскими кредитными организациями. Об этом сообщает «Прайм».

Barclays возобновил торговлю российскими облигациями
Фото: ReutersReuters

Минфин США в конце июля заявил, что три месяца (до 20 октября) ограничения не предполагают запрет на такие сделки в случае их проведения для сокращения и закрытия позиций в российских бумагах.

Газета Financial Times ранее сообщила, что европейскими банками возобновлена торговля российскими облигациями после того, как в прошлом месяце Министерство финансов США дало инвесторам согласие начать закрытие позиций.

«Согласно данным специалистов, знакомых с ситуацией, UBS, Barclays и Deutsche Bank вновь разрешили клиентам продавать российские долговые обязательства в соответствии с аналогичными шагами JPMorgan, Bank of America, Jefferies и Citigroup», — подчеркнула газета.

Источники издания заявили, что руководство других банков, в частности, Credit Suisse и HSBC, не приняло решения о повторном выходе на российский долговой рынок в связи с высокими рисками.

Bank of America,Казначейство США,
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