Barclays возобновил торговлю российскими облигациями

Британский Barclays заявил, что британские и европейские банки действительно вновь приступили к торговле российскими облигациями вслед за американскими кредитными организациями. Об этом сообщает «Прайм».

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Минфин США в конце июля заявил, что три месяца (до 20 октября) ограничения не предполагают запрет на такие сделки в случае их проведения для сокращения и закрытия позиций в российских бумагах.

Газета Financial Times ранее сообщила, что европейскими банками возобновлена торговля российскими облигациями после того, как в прошлом месяце Министерство финансов США дало инвесторам согласие начать закрытие позиций.

«Согласно данным специалистов, знакомых с ситуацией, UBS, Barclays и Deutsche Bank вновь разрешили клиентам продавать российские долговые обязательства в соответствии с аналогичными шагами JPMorgan, Bank of America, Jefferies и Citigroup», — подчеркнула газета.