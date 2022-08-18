Падение доллара ниже 60 рублей объяснили

«На российском рынке сохраняется высокое предложение иностранной валюты. А импорт восстанавливается медленно, то есть спрос на доллары и евро низкий. Кроме того, для банков валюты стали, по сути, токсичными. Еще один локальный фактор укрепление рубля — подготовка компаний к налоговому периоду, пик которого придется на 25 августа. Экспортеры заблаговременно начинают продавать валюту и аккумулировать рубли для осуществления налоговых выплат», — рассказал Бахтин.