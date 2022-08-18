Во второй половине дня четверга, 18 августа, позиции российской валюты активно укрепляются. Курс евро упал ниже 60 рублей впервые с 27 июля, следует из данных Московской биржи.

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По состоянию на 14:50 курс евро падал на 2,83 рубля, до 59,92 рубля. К 14:57 евро снижался и находился на отметке в 59,91 рубля (-2,84 рубля). Курс доллара достиг 59,12 рубля (-2,68%).

Сегодня утром рубль открыл торги ростом, после чего его позиции еще больше улучшились. Американская валюта в самом начале торговалась по 60,5 рубля, курс евро — по 61,61 рубля.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников называл укрепляющийся рубль вызовом для экономики РФ.