«Призовите своих недоумков к ответу»: Медведев обратился к европейцам

Граждане ЕС начинают задумываться о том, почему они расплачиваются за последствия санкций, введенных против России, утверждает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он считает, что европейцы должны призвать свои правительства к ответу за энергетический кризис и инфляцию. Но в Европе считают, что если пережить эту зиму, то Россия не сможет вновь дестабилизировать рынок топлива. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Фото: ТАСС ТАСС

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал европейцам призвать своих политиков к ответу за санкции против России, которые приводят к "холоду в квартирах и пустым полкам в холодильниках".

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"Так действуйте, европейские соседи! Не молчите. Призовите своих недоумков к ответу. И мы вас услышим. Выгода очевидна – зимой в компании с Россией гораздо теплее и комфортнее, чем в гордом одиночестве с выключенной газовой плитой и холодной батареей", – написал бывший президент России в своем Telegram-канале.

Медведев считает, что власти стран Европы "соревнуются, кто злее расскажет о своем желании порвать с Россией все отношения".

"Буквально: россиян презираем и никуда не хотим пускать. Визы отменить. Книги позабыть. Картины развидеть. Музыку расслышать. Газ и нефть – не будем брать", – заявил он, отметив, что с "последним сложнее, особенно в ожидании холодной зимы".

Ссылаясь на неназванные опросы, политик утверждает, что "больше половины жителей стран ЕС совсем не горят желанием рвать контакты с Россией".

Евросоюз ввел санкции на фоне спецоперации России на Украине, которая, как считает Медведев, "ни одному из граждан ЕС ничем не навредила". По мнению зампреда Совбеза России, "обыватель, наконец, начинает задумываться: почему он должен платить за чужие грехи?"

Ранее глава Польского фонда развития Павел Борыс в интервью Business Insider заявил, что для европейских стран главная задача – "благополучно пережить зиму". Борыс полагает, что это получится, если "Европа и США сохранят единство и решимость".

"Если Европа переживет эту зиму, то Россия уже в следующем году не сможет так дестабилизировать энергетический рынок", – добавил глава ПФР.

Он пояснил, что нынешний энергетический кризис произошел из-за действий Москвы в сфере поставок газа. "Россия год назад спровоцировала беспрецедентный – в несколько раз – рост цен на газ, а после начала спецоперацию на Украине – приостановку поставок", – сказал он, подчеркнув, что для граждан повышение цен составило около 40-58%.

Тем временем газовые фьючерсы в последние дни колеблются между $2400 и $2600 за тысячу кубов газа. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Сейчас в Европу российский газ поступает через несколько трубопроводов. По Уренгой-Ужгород (через Украину), согласно данным на 6 августа, "Газпром" ежедневно подает газ в объеме 41,6 млн кубических метров. Также в штатном режиме работает Турецкий поток, через который газ поступает в Сербию, Грецию и Италию. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что "Турецкий поток" - это "одна из важнейших артерий снабжения Европы российским газом", которая работает "исправно, ритмично, без всяких сбоев".

Помимо этого, "Газпром" поставляет топливо по "Северному потоку". Но в середине июня компания была вынуждена сократить прокачку газа по этому направлению примерно на 40%. Это объяснялось тем, что турбина Siemens, необходимая для безопасной работы станции "Портовая" не вернулась вовремя из ремонта в Канаде.

25 июля стало известно, что "Газпром" сократил транзит через "Северный поток" до 33 млн куб. м в сутки, в штатном режиме ежедневно прокачивалось 160 млн куб. м газа.

В ответ на эту новость пользователи из Европы и США написали, что "зима будет холодной", а "демократичный уголь лучше "диктаторского" природного газа". Другие предложили запустить "Северный поток – 2" вместо того, чтобы его "хоронить".

"Северный поток – 2" был готов к эксплуатации в сентябре 2021 года, но 22 февраля этого года немецкий канцлер Олаф Шольц остановил сертификацию газопровода, который должен был ежегодно перекачивать из России в Германию 55 млрд кубометров газа.

Тем временем в Евросоюзе снижают риски, которые могут быть при полном прекращении транзита российского газа.

В начале августа в ЕС вступил чрезвычайный план по сокращению потребления природного газа. Таким образом, все страны союза с августа до марта следующего года должны добровольно сократить потребление газа на 15% по сравнению со средним показателем за аналогичный период в течение пяти лет.

В Еврокомиссии подсчитали: в общей сложности страны ЕС должны сэкономить 45 млрд куб. м топлива. Причем одной Германии придется сократить свое потребление газа на 10 млрд кубометров.

Если у европейских властей не получится выполнить план, то будут введены обязательные целевые показатели по снижению расхода газа.