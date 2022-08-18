Юань обошел доллар на Мосбирже

Оборот пары китайский юань/российский рубль с расчетами «завтра» продемонстрировал превышение объема сделок с долларом. Это следует из данных Московской биржи в четверг, 18 августа.

По состоянию на 13:28 мск объем торгов юанем составил 36,8 млрд руб., а долларом — 36,5 млрд руб. Китайская национальная валюта заняла вторую строчку по объему сделок на валютном рынке Московской биржи. На первом месте – пара евро/рубль (43,8 млрд руб.)

Значительное увеличение объемов сделок с юанем на Мосбирже наблюдается конца февраля. По результатам торгов 28 февраля оборот по паре китайский юань/российский рубль достиг 1,2 млрд руб. Через 14 дней показатель увеличился до 12,4 млрд руб.