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1 час назад

Юань обошел доллар на Мосбирже

Лера Букина

Оборот пары китайский юань/российский рубль с расчетами «завтра» продемонстрировал превышение объема сделок с долларом. Это следует из данных Московской биржи в четверг, 18 августа.

Юань обошел доллар на Мосбирже
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По состоянию на 13:28 мск объем торгов юанем составил 36,8 млрд руб., а долларом — 36,5 млрд руб. Китайская национальная валюта заняла вторую строчку по объему сделок на валютном рынке Московской биржи. На первом месте – пара евро/рубль (43,8 млрд руб.)

Значительное увеличение объемов сделок с юанем на Мосбирже наблюдается конца февраля. По результатам торгов 28 февраля оборот по паре китайский юань/российский рубль достиг 1,2 млрд руб. Через 14 дней показатель увеличился до 12,4 млрд руб.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер ранее заявил агентству «Прайм», что сейчас опасно покупать валюты тех стран, которые начали санкционную кампанию против России. Речь идет о долларе США, евро, швейцарском франке, английском фунте стерлингов, японской йене, австралийском долларе.

Рынки,Московская биржа,
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