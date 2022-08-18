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41 минуту назад

Доллар упал до 59 рублей

Лера Букина

В четверг днем российская валюта продолжает укрепляться. Курс доллара опустился до 59 рублей впервые с 26 июля, следует из данных Московской биржи.

Доллар упал до 59 рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По состоянию на 15:25 мск курс американской валюты падал на 1,76 рубля, до 58,99 рубля. Курс евро опустился до 59,69 рубля (-1,98 рубля).

Сегодня утром рубль открыл торги ростом, после чего наблюдалось еще большее укрепление его позиций. Американская валюта в самом начале торговалась по 60,5 рубля, курс евро — по 61,61 рубля.

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин пояснил «Газете.Ru», что ослабление доллара 18 августа спровоцировано двумя факторами. Так, по его словам, на внутреннем рынке предложение валюты выше, чем спрос на нее. Кроме того, приближается конец налогового периода - компании занимаются продажей валюты.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников называл укрепляющийся рубль вызовом для экономики РФ.

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