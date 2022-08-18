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1 час назад

Россия выдвинула новое требование по оплате газа

Lenta.ruиещё 3

Российская сторона выдвинула новое требование по оплате поставок сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Сахалин-2», обращенное к покупателям из Японии и Южной Кореи, пишет Bloomberg.

Новый оператор проекта направил клиентам инструкции, предполагающие оплату в долларах через Газпромбанк, а не зарубежные банки, как ранее, свидетельствует документация, с которой ознакомилось агентство. При этом более половины доли в операторе принадлежит «Газпрому».

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Как минимум два покупателя СПГ уже изучают вопрос того, будут ли платежи через Газпромбанк нарушением санкций, утверждают источники Bloomberg. Другой вариант проведения оплаты — через российское подразделение «Райффайзена», однако Газпромбанк, по их словам, предпочтителен.

17 августа стало известно, что уведомление о передаче проекта новому оператору получили несколько японских компаний, закупающих СПГ. Смена оператора обусловлена соответствующим указом президента России от 30 июня.

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