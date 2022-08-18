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51 минуту назад

«Будет нужен многим странам»: экономист о растущей роли юаня в мире

Семён Капранов
Михаил Беляевэксперт

Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с «Рамблером» прокомментировал информацию о том, что юань впервые в истории опередил доллар по объемам торгов на Мосбирже, а также рассказал о растущей роли китайской валюты в мировой экономике.

Когда сжимается зона действия доллара на мировой экономической арене, на его место приходит та валюта, которая занимает более активное положение в торгах. В частности, в России и Китае это торговля юанем, расчеты во внешнеэкономических связях юанем как наиболее надежной и распространенной валюты, которая обслуживает сделки, и уход из доллара. Это первый фактор.

Второй фактор менее значим, но все-таки он присутствует. Это частные инвесторы, которые привыкли к вложениям в валюту, они до сих пор считают, что валюта - это надежный инструмент вложения собственных денег, может быть, даже преумножения. Но поскольку доллар и евро сейчас такую роль уже не выполняют, значит, они ищут какую-то другую валюту, и юань, естественно, им представляется наиболее предпочтительной. Хотя тут трудно удержаться, чтобы не заметить, что уже прошло то время, когда вложения в валюту были безусловно прибыльными и надежными, потому что рубль является наиболее устойчивой валютой. А раз она устойчива, значит, у нее нет колебаний по отношению к другим валютам. Во всяком случае, колебания минимальны, девальвации рубля не предвидится. И тут пункт о сохранности отпадает, тем не менее привычки людей к определенному инструментарию не сразу уходят в прошлое.

О том, как расчеты с помощью юаней влияют на нашу экономику. Тут можно сказать, что воздействие валюты самой по себе нейтральное - что вы рассчитываетесь долларами, что рассчитываетесь юанями. Тут единственное удобство в том, что снимается фактор валютного риска. Причем в долларовом измерении он выступает в двух ипостасях. Первая ипостась - это такая волюнтаристская возможность со стороны Соединенных Штатов просто заблокировать расчеты в долларах, и тогда невозможно будет обслужить сделку. А вторая ипостась - это когда третья, посредническая валюта появляется в расчетах между двумя странами, то возникает риск изменения валютного курса, так называемый валютный риск. Вот когда расчеты идут непосредственно в национальной валюте, такого риска не существует... Но использование валюты как технического инструмента само по себе оказывать влияния на экономику не может.

Популярность валюты и частота ее использования идут вслед за активностью страны-эмитента этой валюты в мировом товарообороте. Китай сейчас более активно выходит на мировую арену, он будет главным торговым партнером для все увеличивающегося числа стран. А раз так, то юань все больше будут использовать во взаимных расчетах. Более того, поскольку юань будет востребован, он в известной мере даже будет занимать на определенных экономических участках роль мировой валюты, которой разные страны смогут рассчитываться между собой. Юань будет нужен многим странам.
Михаил Беляев
Михаил БеляевКандидат экономических наук

В четверг, 18 августа, объем торгов юанем на Московской бирже впервые превысил аналогичный показатель по доллару расчетами «завтра», следует из данных торговой площадки. По состоянию на 14:40 объем торгов юанем составил 45,36 миллиарда рублей, превысив долларовый оборот в 43,7 миллиарда рублей. Объем сделок по евро составил 49,9 миллиарда рублей.

Рынки,Михаил Беляев,Московская биржа,
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