Курс биткоина просел на 8,5%

— Все, что связано с одной криптовалютой, если где-то какие-то проблемы возникают, это всегда бьет по всем валютам в принципе, криптовалютам, тем более по биткоину. Инвесторы начинают чувствовать что-то неладное в плане недоверия вообще к криптовалютам, потому что один стейблкоин заблокировали, второй хакнули, это все, естественно, влияет. Есть валюты, чисто такие — на заработать и все. Это огромные деньги, туда вкладывают, и отмывают огромные деньги, так что криптовалюты на самом деле сейчас не регулируются ничем по сути, что хотят, то и делают. У меня многие знакомые, кто в акции вкладывается, уходят от криптовалюты, потому что не понятно, что там.