Курс биткоина просел на 8,5%

За сутки курс биткоина упал на 8,5% и опустился ниже 22 тысяч долларов за монету. Первая криптовалюта дешевеет пятый день подряд. Теряют и другие цифровые валюты. Стоимость альткоина Ethereum за последние сутки просела на 5%, а монета крупнейшей криптобиржи Binance — на 8%.
На снижение котировок повлиял обвал стейблкоина HUSD, который произошел в четверг, 18 августа. Токен потерял привязку к доллару и отклонился от него на 16%. И это уже не первый подобный случай со стейблкоином. Хотя именно такой вид криптовалют считается защитным.
О предпосылках негативной динамики на рынке виртуальных монет рассуждает аналитик по криптовалюте Владимир Кова:
— Все, что связано с одной криптовалютой, если где-то какие-то проблемы возникают, это всегда бьет по всем валютам в принципе, криптовалютам, тем более по биткоину. Инвесторы начинают чувствовать что-то неладное в плане недоверия вообще к криптовалютам, потому что один стейблкоин заблокировали, второй хакнули, это все, естественно, влияет. Есть валюты, чисто такие — на заработать и все. Это огромные деньги, туда вкладывают, и отмывают огромные деньги, так что криптовалюты на самом деле сейчас не регулируются ничем по сути, что хотят, то и делают. У меня многие знакомые, кто в акции вкладывается, уходят от криптовалюты, потому что не понятно, что там.
— А какие-то объяснения есть у нынешнего падения биткоина?
— Спецоперация, положение во всем мире как бы ухудшается, и сейчас не лучшее время для инвестиций, потому что некоторым не то, что инвестировать, есть надо, и это как по акциям бьет, так и по биткоину. Самое, наверное, последнее дело — это вкладываться в биткоин, когда акции падают.
Эксперты отмечают, что стейблокоины теряют привязку к доллару, потому что инвесторы сомневаются в устойчивости долларовой системы. Причина — ожидаемая рецессия американской экономики. Сказывается и монетарная политика ФРС. После повышения ставки регулятором игроки рынка стали перекладывать свои средства из криптовалют в депозиты и гособлигации США.