Падение курса биткоина объяснили

«Это очень неустойчивый сегмент финансового рынка по совокупности факторов. У криптовалюты вообще нет никаких правил кроме того, что вы можете продать то, что купили, дороже начальной цены. Все. Невозможно оценить с точки зрения фрагментарных действий, как валюты или ценные бумаги. Такие скачки будут повторяться», — заключил экономист.