Падение курса биткоина связали с решением ФРС США

Курс биткоина падает из-за повышения ключевой ставки Федеральной резервной системой США. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал кандидат экономических наук и финансовый эксперт Владимир Григорьев.

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По его словам, повышение ключевой ставки делает традиционные финансовые инструменты США более доходными, в связи с чем часть инвесторов начинает скупать их, а не криптовалюты. Григорьев уверен, что до тех пор пока ФРС будет проводить эту политику, курс биткоина продолжит падать.

При этом он считает, что у криптовалюты все еще есть потенциал возможного отскока и роста, однако данный рынок по-прежнему останется очень высокорискованным.

«Если в отношении ценных бумаг и золота можно с немалой долей уверенности говорить об изменениях их стоимости, тут уверенность ниже. Вложиться можно, но понимать, что риск высок», — пояснил экономист.