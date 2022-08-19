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1 час назад

Падение курса биткоина связали с решением ФРС США

Елена Прошина

Курс биткоина падает из-за повышения ключевой ставки Федеральной резервной системой США. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал кандидат экономических наук и финансовый эксперт Владимир Григорьев.

Падение курса биткоина связали с решением ФРС США
Фото: ReutersReuters

По его словам, повышение ключевой ставки делает традиционные финансовые инструменты США более доходными, в связи с чем часть инвесторов начинает скупать их, а не криптовалюты. Григорьев уверен, что до тех пор пока ФРС будет проводить эту политику, курс биткоина продолжит падать.

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При этом он считает, что у криптовалюты все еще есть потенциал возможного отскока и роста, однако данный рынок по-прежнему останется очень высокорискованным.

«Если в отношении ценных бумаг и золота можно с немалой долей уверенности говорить об изменениях их стоимости, тут уверенность ниже. Вложиться можно, но понимать, что риск высок», — пояснил экономист.

Ранее курс биткоина резко упал на 9% за сутки, что стало худшим результатом за последние два месяца. Стоимость криптовалюты снизилась до 21,4 тысячи долларов.

Рынки,Владимир Григорьев,Газпром,ФРС,
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