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1 час назад

Дан прогноз по курсу доллара на следующей неделе

Елена Прошина

Курс доллара и евро вырастет на 20 копеек - до 59,3 и 59,8 рублей соответственно. Такой прогноз по иностранным валютам на следующей неделе дали опрошенные «РИА Новости» эксперты.

Дан прогноз по курсу доллара на следующей неделе
Фото: ТАССТАСС

Кроме того, по их оценкам, стоит ожидать падения индексов Мосбиржи и РТС. На следующей неделе они потеряют 2,97% и 4,23% до 2130 и 1121 пунктов соответственно. При этом цены на нефть марки Brent наоборот вырастут на 30 центов до 97,4 долларов за баррель, добавили эксперты.

Цены на газ взлетели после заявления «Газпрома»

Днем 19 августа курс евро упал ниже 59 рублей впервые с 26 июля. Доллар также потерял 1,21 рубля и составил 58,81 рублей. По мнению аналитиков, ослабление иностранных валют происходит на фоне превышающего спрос предложения и конца налогового периода.

Рынки,Газпром,Московская биржа,
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