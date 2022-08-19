Дан прогноз по курсу доллара на следующей неделе

Курс доллара и евро вырастет на 20 копеек - до 59,3 и 59,8 рублей соответственно. Такой прогноз по иностранным валютам на следующей неделе дали опрошенные «РИА Новости» эксперты.

Кроме того, по их оценкам, стоит ожидать падения индексов Мосбиржи и РТС. На следующей неделе они потеряют 2,97% и 4,23% до 2130 и 1121 пунктов соответственно. При этом цены на нефть марки Brent наоборот вырастут на 30 центов до 97,4 долларов за баррель, добавили эксперты.