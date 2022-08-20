Россия рейшила уйти от "токсичных" доллара и евро

Россия на фоне усиливающегося давления Запада будет уходить от ставших "токсичными" доллара и евро в торгово-экономических и инвестиционных связях с партнерами. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Александр Панкин.

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"На фоне усиливающегося геополитического давления "коллективного Запада" единственным способом гарантировать стабильность торгово-экономических и инвестиционных связей между Россией и ее партнерами является уход от использования ставших "токсичными" валют, в первую очередь доллара США и евро, и переход на расчеты в приемлемых альтернативных, прежде всего национальных валютах", - сказал Панкин.

Замглавы МИД отметил, что существующая модель мировой финансовой системы, созданная Вашингтоном, оказалась "малопригодна к условиям многополярного мироустройства и, по сути, превратилась в инструмент для достижения политических целей одной группы стран".