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2 часа назад

Россия будет уходить от "токсичных" доллара и евро в экономических связях с партнерами

ТАССиещё 4

Россия на фоне усиливающегося давления Запада будет уходить от ставших "токсичными" доллара и евро в торгово-экономических и инвестиционных связях с партнерами. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Россия рейшила уйти от "токсичных" доллара и евро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На фоне усиливающегося геополитического давления "коллективного Запада" единственным способом гарантировать стабильность торгово-экономических и инвестиционных связей между Россией и ее партнерами является уход от использования ставших "токсичными" валют, в первую очередь доллара США и евро, и переход на расчеты в приемлемых альтернативных, прежде всего национальных валютах", - сказал Панкин.

Замглавы МИД отметил, что существующая модель мировой финансовой системы, созданная Вашингтоном, оказалась "малопригодна к условиям многополярного мироустройства и, по сути, превратилась в инструмент для достижения политических целей одной группы стран".

"Вполне очевидно, что в текущих условиях Запад намерен и дальше злоупотреблять своим привилегированным положением, - продолжил Панкин. - Отрадно отметить, что многие страны, наблюдающие за беспрецедентными и нелегитимными санкциями против России, задумались о необходимости дедолларизации внешнеэкономической деятельности в интересах обеспечения собственного суверенитета. Как оказалось, задача - вполне решаемая при наличии политической воли".

Рынки,Александр Панкин,МИД России,
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