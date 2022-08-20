Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
46 минут назад

Стало известно, как Европе удается копить газ на черный день

Майк Габриелян

Эксперты считают, что этому способствуют меры экономии и падение потребления топлива, сообщает РИА Новости.

Стало известно, как Европе удается копить газ на черный день
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Экономия, а также увеличение СПГ-поставок позволяют компенсировать ограничения трубопроводного импорта из России и сохранять высокие темпы закачки газа в ПХГ», — считает аналитик ТЭК Сергей Колобанов.

Эксперты «Центра развития энергетики» (ЦРЭ) также отмечают, что, «потребление газа в экономике ЕС существенно снизилось из-за высоких цен».

Цены на газ в Европе резко выросли на фоне заявления «Газпрома»

Темпы заполнения ПХГ летом ускорились, сейчас в хранилищах Германии запасы выше среднего пятилетнего уровня. Однако общее потребление газа немцами с начала года по 15 августа упало на 15%. Это было компенсировано ростом использования угля.

В этом году Европа складирует газ при беспрецедентно низком уровне поставок газа из России. Летом они упали еще больше, поскольку из-за санкций Запада не ремонтируются турбины для «Северного потока».

Аномальная жара в Европе повысила спрос на кондиционеры. Также началась засуха, реки обмелели, что осложнило использование ГЭС и АЭС. Безветренная погода почти весь август держит ветрогенерацию в Европе ниже нормы. Обычно летом выработка составляет 11-20% общего объема. На этой неделе она составила лишь 9,15%.

В итоге цены электроэнергию в ЕС побили рекорд. В сложившейся ситуации повышается спрос на газ.

Ранее стало известно, что страны ЕС намерены снизить потребление газа в ЕС на 15% до марта следующего года.

Рынки,Газпром,ЕС,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители