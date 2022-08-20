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28 минут назад

Германия отреагировала на заявление "Газпрома" о прекращении перекачки газа

Майк Габриелян

В Германии официально прокомментировали заявление «Газпрома» о прекращении перекачки газа с 31 августа. Комментарий последовал от президента Федерального сетевого агентства ФРГ Клауса Мюллера, сообщает РИА Новости.

Германия отреагировала на заявление "Газпрома" о прекращении перекачки газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы приняли к сведению уведомление "Газпрома" о проведении технического обслуживания с 31 августа по 2 сентября. Федеральное сетевое агентство следит за ситуацией в тесном контакте с министерством экономики и защиты климата», - сказал Мюллер.

По его словам, перекачка газа через «Северный поток» сейчас составляет 20%.

«Газпром» остановит «Северный поток»

Ранее «Газпром» сообщил, что остановит транспорт газа по «Северному потоку» на трое суток. Это необходимо для планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая».

С июля «Северный поток» работает лишь на 20% от 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки. Это связано с санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом турбин Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.

Рынки,Газпром,
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