Ethereum подорожала более чем на 100% после провала в июне

Криптовалюта Ethereum вскоре после достижения минимальной цены в середине июня перешла к росту и выступила значительно лучше биткоина. Как сообщает телеканал CNBC, 19 июня эфир прибавил в цене на более чем 100%.

По данным аналитиков, биткоин достиг минимальной цены в $17,6 тыс. и с тех пор подорожал на 31%, а Ethereum, упавший до $880,9, подорожал на 106%. В настоящее время эфир торгуется на отметке в $1,8 тыс.

В CNBC оптимизм инвесторов объяснили предстоящей сменой алгоритма Ethereum. Ожидается, что 15 сентября блокчейн перейдет на модель Proof-of-Stake (PoS), отказавшись от майнинга. Аналитики также допустили, что криптовалюта Виталика Бутерина может взять планку в $2 тыс. Единственным негативным фактором назвали задержку перехода на PoS.

Ранее создатель Ethereum Виталик Бутерин заявлял, что обновление сети под названием Merge состоится 15 сентября. В результате классический майнинг криптовалюты будет отключен, а зарабатывать на эфире владельцам предложат с помощью стекинга.