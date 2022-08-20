МИД: Россия будет постепенно уходить от "токсичных" валют

Замглавы внешнеполитического ведомства РФ Александр Панкин рассказал в интервью ТАСС о специфике валютного рынка. Он подчеркнул, что Россия постепенно уходит от доллара и евро, но говорить о полном отказе от доллара не следует.
«Существующая модель мировой финансовой системы, созданная Вашингтоном, оказалась малопригодна к условиям многополярного мироустройства», - подчеркнул высокопоставленный дипломат.
По его мнению, введенный США механизм служит для достижения целей соответствующей группы государств.
Панкин пояснил, что Россия постепенно прекращает использование таких «токсичных» валют, как доллар и евро с тем, чтобы гарантировать стабильность товарооборота с другими странами. Москва переходит на расчеты «в приемлемых альтернативных, прежде всего, национальных валютах».
Замглавы ведомства полагает, что при наличии политической воли у глав ведущих держав проведение дедолларизации вполне возможно. Механизмы для расчетов в нацвалютах уже созданы, в частности, проработана возможность оплаты в рублях за часть российских экспортных товаров.
Панкин уточнил, что в настоящее время идет создание базы для «финансовой системы многополярного мира». Он уверен, что этот процесс уже практически необратим, но все же заявлять о полном отказе от доллара в настоящее время не следует.