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34 минуты назад

Россия сохранила статус главного поставщика нефти в Китай

Майк Габриелян

Россия уже третий месяц является главным поставщиком нефти в Китай. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР, сообщает Reuters.

Новые данные опубликовали в субботу. Импорт российской нефти в июле, включая поставки по трубопроводу и морские перевозки, составил 7,15 млн тонн. Это на 7,6% больше, чем год назад.

Вторым импортером для КНР стала Саудовская Аравия. Импорт оттуда восстановился в прошлом месяце до 6,56 млн тонн, или 1,54 млн баррелей в сутки. Следом идут Ирак, ОАЭ и Оман.

Активные российские закупки вытеснили конкурирующие поставки из Анголы и Бразилии, которые упали на 27% и на 58% соответственно.

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Таможня также сообщила об отсутствии импорта из Венесуэлы или Ирана в прошлом месяце. Государственные нефтяные компании воздерживаются от покупок в этих странах с конца 2019 года, опасаясь санкций США.

Однако импорт из Малайзии, которая в последние годы «часто использовалась как пункт перевалки нефти из Ирана и Венесуэлы», вырос за год на 183% и составил в июле 3,34 млн тонн.

Рынки,Газпром,
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