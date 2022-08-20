Россия сохранила статус главного поставщика нефти в Китай

Россия уже третий месяц является главным поставщиком нефти в Китай. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР, сообщает Reuters.
Новые данные опубликовали в субботу. Импорт российской нефти в июле, включая поставки по трубопроводу и морские перевозки, составил 7,15 млн тонн. Это на 7,6% больше, чем год назад.
Вторым импортером для КНР стала Саудовская Аравия. Импорт оттуда восстановился в прошлом месяце до 6,56 млн тонн, или 1,54 млн баррелей в сутки. Следом идут Ирак, ОАЭ и Оман.
Активные российские закупки вытеснили конкурирующие поставки из Анголы и Бразилии, которые упали на 27% и на 58% соответственно.
Таможня также сообщила об отсутствии импорта из Венесуэлы или Ирана в прошлом месяце. Государственные нефтяные компании воздерживаются от покупок в этих странах с конца 2019 года, опасаясь санкций США.
Однако импорт из Малайзии, которая в последние годы «часто использовалась как пункт перевалки нефти из Ирана и Венесуэлы», вырос за год на 183% и составил в июле 3,34 млн тонн.