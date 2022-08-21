Bloomberg сообщил о резком подорожании хлопка во всем мире

Засуха и жара привели к повышению стоимости хлопка. Это в свою очередь может обернуться ростом цен на одежду и бумагу. США и Бразилия уже почувствовали на себе негативные последствия жары. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

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Как пишет агентство, мировые цены на хлопок увеличились на 30%, что стало новым рекордом со времен 2011 года. Скачок цен произошел из-за жары и засухи. Индия, которая лидирует по производству хлопка, теперь вынуждена закупать его у других стран.

Отмечается, что в мировом экспорте хлопка США занимают первое место (33%), а Бразилия — второе (17%). Как говорится в сообщении, производство хлопка в США этим летом упало на 28%. Бразилия в свою очередь вынуждена иметь дело с падением объемов урожая на 30%. Около 200 тысяч тонн запасов продовольствия испортились из-за жары.

Один из крупнейших производителей хлопка в Бразилии Bom Futur указал, что в 2022 году урожайность снизилась на 27% в сравнении с аналогичным сезоном в 2021 году.

Эксперты предполагают, что сокращение объемов производства хлопка и его подорожание могут обернуться скачком цен на ряд товаров — подгузники, футболки, картон, бумагу и многое другое. Генеральный директор ритейлера одежды Children's Place Джейн Элферс считает сложившуюся ситуацию «огромной проблемой».