Спрогнозирован курс рубля в начале осени

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал об основных трендах, характерных для валютного рынка. Он пояснил, что в настоящее время не следует ожидать снижения курса национальной валюты. Об этом пишет газета «Труд».

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Эксперт пояснил, что в августе на валютном рынке нередко бывают потрясения. В этом году их ожидать не стоит, «валютного ралли доллара к рублю не случится».

Антонов уточнил, что в России сложился значительный профицит счета текущих операций. Он достиг объема в $243 млрд. Соответственно, нет причин для ослабления российской валюты. Кроме того, подчеркнул аналитик, в Европе и США надвигается экономический кризис, возможно, самый сильный с 2008 года.