Стоимость газа в Европе превысила $2800

Стоимость газа на бирже в Европе преодолела отметку в 2800 долларов за тысячу кубометров, следует из данных площадки ICE Futures.

Такая картина наблюдается впервые с марта.

Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) в самом начале торгов были на уровне 2766,5 доллара (+9%), однако уже к 9:16 мск они достигли 2862 доллара (+12,7%).

Стоимость газа начала расти после сообщения «Газпрома» о приостановке транспорта газа по «Северному потоку» на трое суток (с 31 августа по 2 сентября). Напомним, что анонс был сделан в пятницу, 19 августа. Ситуация связана с плановым техобслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата (ГПА) на компрессорной станции (КС) «Портовая».

«Газпром» ранее дал прогноз, согласно которому цены на газ в Европе зимой могут пробить уровень в четыре тысячи долларов за тысячу кубометров.