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1 час назад

Стоимость газа в Европе превысила $2800

Лера Букина

Стоимость газа на бирже в Европе преодолела отметку в 2800 долларов за тысячу кубометров, следует из данных площадки ICE Futures.

Такая картина наблюдается впервые с марта.

Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) в самом начале торгов были на уровне 2766,5 доллара (+9%), однако уже к 9:16 мск они достигли 2862 доллара (+12,7%).

Стоимость газа начала расти после сообщения «Газпрома» о приостановке транспорта газа по «Северному потоку» на трое суток (с 31 августа по 2 сентября). Напомним, что анонс был сделан в пятницу, 19 августа. Ситуация связана с плановым техобслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата (ГПА) на компрессорной станции (КС) «Портовая».

«Газпром» ранее дал прогноз, согласно которому цены на газ в Европе зимой могут пробить уровень в четыре тысячи долларов за тысячу кубометров.

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С конца июля газопровод «Северный поток» задействован на 20% от предельной мощности в связи с остановкой работы нескольких газовых турбин. Кроме того, «Оператор ГТС Украины» с 11 мая решил прекратить транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» на фоне наступления форс-мажорных обстоятельств.

Рынки,Газпром,
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