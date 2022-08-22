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27 минут назад

Рубль снизился к доллару, но подрос к евро

На открытии торгов в понедельник, 22 августа, российская валюта демонстрирует разнонаправленную динамику: она снижается к доллару и растет к евро, следует из данных Московской биржи.

Рубль снизился к доллару, но подрос к евро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Курс американской валюты повысился до 56,27 рубля, евро упал до 59,26 рубля.

Прошлую неделю российская валюта завершила торги резким ростом к основным иностранным валютам. Вечером в пятницу, 19 августа, курс доллара составил 59,1 рубля, что на 1,5 рубля ниже уровня закрытия предыдущей недели. Рублю удалось укрепиться благодаря стартовавшему в России налоговому периоду, в рамках которого экспортеры нарастили продажи иностранной валюты.

Максим Тимошенко, директор департамента операций на финансовых рынках, заявил ранее «Коммерсанту», что доллар в перспективе поддержат заявления ФРС в поддержку активного роста ставки уже в предстоящем сентябре.

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