Рубль снизился к доллару, но подрос к евро

На открытии торгов в понедельник, 22 августа, российская валюта демонстрирует разнонаправленную динамику: она снижается к доллару и растет к евро, следует из данных Московской биржи.

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Курс американской валюты повысился до 56,27 рубля, евро упал до 59,26 рубля.

Прошлую неделю российская валюта завершила торги резким ростом к основным иностранным валютам. Вечером в пятницу, 19 августа, курс доллара составил 59,1 рубля, что на 1,5 рубля ниже уровня закрытия предыдущей недели. Рублю удалось укрепиться благодаря стартовавшему в России налоговому периоду, в рамках которого экспортеры нарастили продажи иностранной валюты.