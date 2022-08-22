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1 час назад

Евро упал до $1

Лера Букина

Курс европейской валюты демонстрирует падение к доллару. Он опустился до $1, следует из данных Московской биржи.

Евро упал до $1
Фото: ReutersReuters

Евро находился выше этого уровня чуть больше месяца.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов России собирается приступить к тестовым закупкам юаня вместо доллара и евро в рамках бюджетного правила.

В понедельник, 22 августа, российская валюта демонстрирует разнонаправленную динамику: она снижается к доллару и растет к евро. Курс американской валюты повысился до 56,27 рубля, евро упал до 59,26 рубля.

Спрогнозирован курс рубля в начале осени

Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин ранее заявил РБК, что среди ожидаемых ключевых факторов сентября для валюты - процесс девалютизации и переход участников внешнеторговой деятельности на расчеты в альтернативных валютах.

Рынки,Минфин России,Московская биржа,
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