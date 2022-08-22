Евро упал до $1

Курс европейской валюты демонстрирует падение к доллару. Он опустился до $1, следует из данных Московской биржи.
Евро находился выше этого уровня чуть больше месяца.
Ранее сообщалось, что Министерство финансов России собирается приступить к тестовым закупкам юаня вместо доллара и евро в рамках бюджетного правила.
В понедельник, 22 августа, российская валюта демонстрирует разнонаправленную динамику: она снижается к доллару и растет к евро. Курс американской валюты повысился до 56,27 рубля, евро упал до 59,26 рубля.
Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин ранее заявил РБК, что среди ожидаемых ключевых факторов сентября для валюты - процесс девалютизации и переход участников внешнеторговой деятельности на расчеты в альтернативных валютах.