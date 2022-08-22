Цены на газ в Европе превысили $2900

Стоимость газа на бирже в Европе активно растет в понедельник после открытия торгов. Она уже преодолела отметку в 2900 долларов за тысячу кубометров, следует из данных площадки ICE Futures.
Так, рост составил почти 15%.
Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) в самом начале торгов находились на уровне 2766,5 доллара (+9%).
Рост цен на газ в Европе обусловлен сообщением «Газпрома» о приостановке транспорта газа по «Северному потоку» на трое суток (с 31 августа по 2 сентября). Компания объявила об этом на прошлой неделе. Шаг связан с плановым техобслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата (ГПА) на компрессорной станции (КС) «Портовая».