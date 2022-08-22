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1 час назад

Цены на газ в Европе превысили $2900

Лера Букина

Стоимость газа на бирже в Европе активно растет в понедельник после открытия торгов. Она уже преодолела отметку в 2900 долларов за тысячу кубометров, следует из данных площадки ICE Futures.

Цены на газ в Европе превысили $2900
Фото: ТАССТАСС

Так, рост составил почти 15%.

Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) в самом начале торгов находились на уровне 2766,5 доллара (+9%).

Рост цен на газ в Европе обусловлен сообщением «Газпрома» о приостановке транспорта газа по «Северному потоку» на трое суток (с 31 августа по 2 сентября). Компания объявила об этом на прошлой неделе. Шаг связан с плановым техобслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата (ГПА) на компрессорной станции (КС) «Портовая».

Рынки,Газпром,
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