Цены на газ в Европе превысили $2900

Стоимость газа на бирже в Европе активно растет в понедельник после открытия торгов. Она уже преодолела отметку в 2900 долларов за тысячу кубометров, следует из данных площадки ICE Futures.

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Так, рост составил почти 15%.

Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) в самом начале торгов находились на уровне 2766,5 доллара (+9%).