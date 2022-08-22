Цены на газ в Европе взлетели выше $3000

Стоимость газа на бирже в Европе продолжает расти в понедельник, 22 августа. Она уже превысила $3000 за тысячу кубометров, следует из данных площадки ICE Futures.
Так, рост составил почти 18%.
На старте торгов фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) находились на отметке 2766,5 доллара (+9%).
Рост цен на газ в Европе спровоцирован сообщением «Газпрома» о приостановке транспорта газа по «Северному потоку» на трое суток (с 31 августа по 2 сентября). Компания объявила об этом на прошлой неделе. Данный шаг обусловлен плановым техобслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата (ГПА) на компрессорной станции (КС) «Портовая».