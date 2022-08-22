Цены на газ в Европе взлетели выше $3000

Стоимость газа на бирже в Европе продолжает расти в понедельник, 22 августа. Она уже превысила $3000 за тысячу кубометров, следует из данных площадки ICE Futures.

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Так, рост составил почти 18%.

На старте торгов фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) находились на отметке 2766,5 доллара (+9%).