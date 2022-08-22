Германия досрочно выполнила план ЕК по газу

План Еврокомиссии предполагал заполнение газовых хранилищ стран Евросоюза на 80% к 1 октября. Германии же удалось добиться этого к 22 августа. При этом Берлин не намерен на этом останавливаться и планирует заполнить свои хранилища на 95% к 1 ноябрю. С установленными в августе темпами ФРГ может достичь этого уже в октябре.