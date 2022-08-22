Германия досрочно выполнила план ЕК по газу

Германия досрочно выполнила план Еврокомиссии по заполненности газовых хранилищ на 80%. Об этом сообщает «Евразия Daily».
План Еврокомиссии предполагал заполнение газовых хранилищ стран Евросоюза на 80% к 1 октября. Германии же удалось добиться этого к 22 августа. При этом Берлин не намерен на этом останавливаться и планирует заполнить свои хранилища на 95% к 1 ноябрю. С установленными в августе темпами ФРГ может достичь этого уже в октябре.
Отмечается, что Германия стала восьмой из 19 стран ЕС, досрочно выполнившей план ЕК. Ранее уровня в 79% удалось достичь Италии.
В «Евразия Daily» успех ФРГ объяснили рекордными кредитами немецким компаниям, закупающим газ на спотовом рынке. Покрыть эти суммы в Берлине рассчитывают новым сбором за распределение топлива.