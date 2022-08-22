Китай попал в зависимость от России

Китай продолжает расширять свою зависимость от российских энергоносителей, увеличивая объемы их закупок. Об этом сообщает Bloomberg.

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По данным агентства, с февраля 2022 года экспорт российских энергоресурсов в Китай составил 35 миллиардов долларов. В 2021 году этот показатель находился на уровне 20 миллиардов долларов.