Китай попал в зависимость от России

Китай продолжает расширять свою зависимость от российских энергоносителей, увеличивая объемы их закупок. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, с февраля 2022 года экспорт российских энергоресурсов в Китай составил 35 миллиардов долларов. В 2021 году этот показатель находился на уровне 20 миллиардов долларов.
Таким образом Россия стала главным поставщиком топлива в КНР, вытеснив Индонезию, которая не смогла конкурировать с ценовой политикой РФ. Особенно в последние месяцы Китай нарастил объемы импортируемых из России газа, угля и нефти, добавили в Bloomberg. В общей сложности поставки в КНР составили 70% от общего объема импорта РФ