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1 час назад

Китай попал в зависимость от России

Елена Прошина

Китай продолжает расширять свою зависимость от российских энергоносителей, увеличивая объемы их закупок. Об этом сообщает Bloomberg.

Китай попал в зависимость от России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, с февраля 2022 года экспорт российских энергоресурсов в Китай составил 35 миллиардов долларов. В 2021 году этот показатель находился на уровне 20 миллиардов долларов.

Таким образом Россия стала главным поставщиком топлива в КНР, вытеснив Индонезию, которая не смогла конкурировать с ценовой политикой РФ. Особенно в последние месяцы Китай нарастил объемы импортируемых из России газа, угля и нефти, добавили в Bloomberg. В общей сложности поставки в КНР составили 70% от общего объема импорта РФ

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