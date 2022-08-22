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1 час назад

Евро упал до минимума за 20 лет

Lenta.ru

Евро упал к доллару до минимального за 20 лет значения — 0,993 евро за доллар, свидетельствуют данные торгов.

Евро упал до минимума за 20 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечает Bloomberg, сейчас евро торгуется на тех же уровнях, что в 2002 году, в первые годы своего существования. Европейская валюта слабеет на фоне экономических трудностей, с которыми сталкивается регион в условиях энергокризиса и засухи.

Ниже паритета к доллару евро падал еще в середине июля, что было обусловлено, помимо прочего, промедлением европейского центробанка с ужесточением денежно-кредитной политики в условиях высокой инфляции.

К концу месяца ЕЦБ пошел на повышение базовой процентной ставки — до 0,5 процента годовых с нулевого уровня. Однако сохраняются сложности из-за роста стоимости энергоносителей, провоцируемые сокращением поставок из России.

Рынки,ЕЦБ,
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