Курс евро к доллару упал ниже уровня 2002 года

Эксперты фиксируют постепенное падение евро по отношению к доллару. На Московской бирже в понедельник, 22 августа, снова наблюдалась отрицательная динамика европейской валюты. Ее курс снизился до $0,9935. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Forex Capital Markets.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что по состоянию на 18:51 мск за евро стали предлагать еще меньше. Курс упал до $0,9931.

По отношению к российской валюте курс евро также снизился, до 59,45 рубля за единицу.