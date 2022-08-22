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26 минут назад

Курс евро к доллару упал ниже уровня 2002 года

Елена Прошина

Эксперты фиксируют постепенное падение евро по отношению к доллару. На Московской бирже в понедельник, 22 августа, снова наблюдалась отрицательная динамика европейской валюты. Ее курс снизился до $0,9935. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Forex Capital Markets.

Курс евро к доллару упал ниже уровня 2002 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что по состоянию на 18:51 мск за евро стали предлагать еще меньше. Курс упал до $0,9931.

По отношению к российской валюте курс евро также снизился, до 59,45 рубля за единицу.

Эксперты пояснили ранее, что на европейскую валюту оказывает отрицательное влияние политика Европейского Центробанка. Регулятор медленно реагирует на возникающие риски, чрезмерно опасается повлиять на деятельность корпораций.

Рынки,ЕЦБ,Московская биржа,
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