Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+30° в 
USD 59.74EUR 59.53
Войти в почту
1 час назад

Европа рекордно нарастила закупки российской нефти

Елена Прошина

Поставки российской нефти в Европу выросли с 13 по 19 августа до 3,41 миллиона баррелей в день, достигнув самого высокого уровня с апреля 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

Европа рекордно нарастила закупки российской нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Больше всего вырос экспорт в европейские страны Средиземноморья, Причерноморья и Северную Европу. В первой группе самые значительные закупки провели Италия и Турция. Эти страны за неделю импортировали в среднем 530 и 340 тысяч баррелей в сутки. В общей сложности объем поставок из России в Средиземноморье вырос на 140 тысяч баррелей в сутки.

Северная Европа увеличила их на 60 тысяч до 398 тысяч баррелей в сутки. Импорт осуществляли Нидерланды и Польша. С 13 по 19 августа страны закупили 320 и 80 тысяч баррелей в сутки. Болгария и Румыния импортировали 255 тысяч баррелей в сутки.

Япония спустя месяц возобновила импорт российской нефти

В Bloomberg также заявили, что Россия начала осваивать новые рынки сбыта нефти. В частности, Москве уже направила несколько своих судов на Шри-Ланку и в Египет. Кроме того желание приобрети около миллиона баррелей российской нефти выразил Афганистан.

Напомним, что в декабре 2022 года в ЕС вступит в силу запрет на импорт нефти из РФ. Эмбарго коснется только двух третей российской нефти, поставляемых по морю.

Рынки,ЕС,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители