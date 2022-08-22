Европа рекордно нарастила закупки российской нефти

Поставки российской нефти в Европу выросли с 13 по 19 августа до 3,41 миллиона баррелей в день, достигнув самого высокого уровня с апреля 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

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Больше всего вырос экспорт в европейские страны Средиземноморья, Причерноморья и Северную Европу. В первой группе самые значительные закупки провели Италия и Турция. Эти страны за неделю импортировали в среднем 530 и 340 тысяч баррелей в сутки. В общей сложности объем поставок из России в Средиземноморье вырос на 140 тысяч баррелей в сутки.

Северная Европа увеличила их на 60 тысяч до 398 тысяч баррелей в сутки. Импорт осуществляли Нидерланды и Польша. С 13 по 19 августа страны закупили 320 и 80 тысяч баррелей в сутки. Болгария и Румыния импортировали 255 тысяч баррелей в сутки.

В Bloomberg также заявили, что Россия начала осваивать новые рынки сбыта нефти. В частности, Москве уже направила несколько своих судов на Шри-Ланку и в Египет. Кроме того желание приобрети около миллиона баррелей российской нефти выразил Афганистан.