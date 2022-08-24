Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,52-0,65%

Российский рынок акций умеренно снижался большую часть торговой сессии среды. По итогам дня индекс Мосбиржи просел на 0,52% - до 2 248,22 пункта, индекс РТС - на 0,65%, до 1182,39 пункта.

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Курс доллара по итогам дня снизился на 0,07% - до 59,8 руб., евро - на 0,06%, до 59,51 руб.

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"Небольшая коррекция после волны роста видится закономерной, часть инвесторов предпочла зафиксировать прибыль. При этом общий настрой участников торгов остается положительным, да и с технической точки зрения сохраняется потенциал для развития повышательного импульса", - отмечает инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Внешний рыночный фон был умеренно позитивным. Цены на нефть марки Brent смогли вернуться в район отметки $100 за баррель.

"Одним из триггеров восстановления нефтяных цен стали сигналы о том, что ОПЕК+ может сократить объем производства сырья, в случае если иранская нефть вернется на мировой рынок после возможного заключения новой "ядерной сделки" между Вашингтоном и Тегераном. Вместе с тем высокие цены на энергоносители могут рассматриваться на рынках как серьезный проинфляционный фактор, увеличивающий вероятность более активного ужесточения монетарной политики мировыми ЦБ", - добавляет эксперт.

Рынок акций

Лидерами роста стали акции "М.Видео" (+5,02%) накануне публикации отчетности за II квартал 2022 года по МСФО. Выросли обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург" (+4,7%) накануне назначенной на 25 августа даты закрытия реестра для получения дивидендов за I полугодие 2022 года. При отсутствии новостей подорожали акции компании "Алроса" (+2,7%), "видимо, в связи с недооценкой", поясняет ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Больше остальных снизились депозитарные расписки финансовой группы TCS (-4,6%) на опубликованном слабом отчете об операционных и финансовых результатах, упали в цене депозитарные расписки группы VK (-4,07%), возможно, в связи с тем, что "ФАС получила ходатайства от VK и "Яндекса" одобрить сделку по обмену активами и связанной с этим неопределенностью будущего сделки", добавляет Мильчакова.

Прогноз

"В четверг начнется ежегодный финансовый симпозиум в Джексон-Хоул, заявления в ходе этого мероприятия могут пролить свет на перспективы кредитно-денежной политики в США. Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла запланировано на пятницу", - отмечает Бахтин.

Из важных статистических данных 25 августа будет опубликован августовский индекс делового климата IFO Германии, вторая оценка ВВП США за II квартал 2022 года и недельное число обращений за пособиями по безработице в США. В России финансовые отчеты опубликуют "Детский мир" и "М.Видео".