Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,52-0,65%

Российский рынок акций умеренно снижался большую часть торговой сессии среды. По итогам дня индекс Мосбиржи просел на 0,52% - до 2 248,22 пункта, индекс РТС - на 0,65%, до 1182,39 пункта.
Курс доллара по итогам дня снизился на 0,07% - до 59,8 руб., евро - на 0,06%, до 59,51 руб.
"Небольшая коррекция после волны роста видится закономерной, часть инвесторов предпочла зафиксировать прибыль. При этом общий настрой участников торгов остается положительным, да и с технической точки зрения сохраняется потенциал для развития повышательного импульса", - отмечает инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.
Внешний рыночный фон был умеренно позитивным. Цены на нефть марки Brent смогли вернуться в район отметки $100 за баррель.
"Одним из триггеров восстановления нефтяных цен стали сигналы о том, что ОПЕК+ может сократить объем производства сырья, в случае если иранская нефть вернется на мировой рынок после возможного заключения новой "ядерной сделки" между Вашингтоном и Тегераном. Вместе с тем высокие цены на энергоносители могут рассматриваться на рынках как серьезный проинфляционный фактор, увеличивающий вероятность более активного ужесточения монетарной политики мировыми ЦБ", - добавляет эксперт.
Лидерами роста стали акции "М.Видео" (+5,02%) накануне публикации отчетности за II квартал 2022 года по МСФО. Выросли обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург" (+4,7%) накануне назначенной на 25 августа даты закрытия реестра для получения дивидендов за I полугодие 2022 года. При отсутствии новостей подорожали акции компании "Алроса" (+2,7%), "видимо, в связи с недооценкой", поясняет ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Больше остальных снизились депозитарные расписки финансовой группы TCS (-4,6%) на опубликованном слабом отчете об операционных и финансовых результатах, упали в цене депозитарные расписки группы VK (-4,07%), возможно, в связи с тем, что "ФАС получила ходатайства от VK и "Яндекса" одобрить сделку по обмену активами и связанной с этим неопределенностью будущего сделки", добавляет Мильчакова.
"В четверг начнется ежегодный финансовый симпозиум в Джексон-Хоул, заявления в ходе этого мероприятия могут пролить свет на перспективы кредитно-денежной политики в США. Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла запланировано на пятницу", - отмечает Бахтин.
Из важных статистических данных 25 августа будет опубликован августовский индекс делового климата IFO Германии, вторая оценка ВВП США за II квартал 2022 года и недельное число обращений за пособиями по безработице в США. В России финансовые отчеты опубликуют "Детский мир" и "М.Видео".
По оценкам "БКС Мир инвестиций", 25 августа индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2 150-2 270 пунктов, курс доллара - на уровне 59-61 руб. По прогнозу Freedom Finance Global, индекс Мосбиржи может снова показать движение в коридоре 2 200-2300 пунктов, курсы доллара и евро будут колебаться в интервале 59-61 руб.