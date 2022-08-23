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37 минут назад

В Саудовской Аравии заявили о «шизофреническом» состоянии рынка нефти

Елена Прошина

Мировой рынок нефти достиг «шизофренического» состояния в связи с низкой ликвидностью и большой волатильностью. Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул-Азиз бин Салман Аль Сауд, сообщает портал «Известия» со ссылкой на агентство Bloomberg.

В Саудовской Аравии заявили о «шизофреническом» состоянии рынка нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, физический и бумажный рынки нефти становятся все более разобщенными. Абдул-Азиз бин Салман Аль Сауд подчеркнул, что ситуация усугубилась настолько, что состояние рынка можно охарактеризовать как «шизофреническое».

Министр также указал, что нынешнее положение дел на рынке нефти отрицательно сказывается на бесперебойности поставок. В связи с этим глобальные риски постепенно возрастают.

Абдул-Азиз бин Салман Аль Сауд считает, что возникшие на рынке нефти трудности были вызваны возвращением больших объемов поставок, нестабильностью спроса, а также неустойчивыми показателями, на которые повлияли санкции, эмбарго и ценовые ограничения.

Кроме того, министр объявил, что неофициальный формат Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), включающий Российскую Федерацию и других поставщиков нефти (ОПЕК+), планируют приступить к разработке нового соглашения. Планируется, что оно увеличит эффективность деятельности организации.

Рынки,ОПЕК,
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