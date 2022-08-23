В Саудовской Аравии заявили о «шизофреническом» состоянии рынка нефти

Мировой рынок нефти достиг «шизофренического» состояния в связи с низкой ликвидностью и большой волатильностью. Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул-Азиз бин Салман Аль Сауд, сообщает портал «Известия» со ссылкой на агентство Bloomberg.

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По его словам, физический и бумажный рынки нефти становятся все более разобщенными. Абдул-Азиз бин Салман Аль Сауд подчеркнул, что ситуация усугубилась настолько, что состояние рынка можно охарактеризовать как «шизофреническое».

Министр также указал, что нынешнее положение дел на рынке нефти отрицательно сказывается на бесперебойности поставок. В связи с этим глобальные риски постепенно возрастают.

Абдул-Азиз бин Салман Аль Сауд считает, что возникшие на рынке нефти трудности были вызваны возвращением больших объемов поставок, нестабильностью спроса, а также неустойчивыми показателями, на которые повлияли санкции, эмбарго и ценовые ограничения.